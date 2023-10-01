Тренер «Торпедо»: мы проиграли две игры, но многие напишут, что наступил конец света

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о поражении в матче 12-го тура Мелбет Первой лиги с «Ленинградцем» (2:3).

«Я не согласен с тем, что всё было плохо. Мы играли против соперника, который не давал нам пространства. Никто не говорит что-то хорошее про «Торпедо» и сейчас, и когда я только пришёл. Мы проиграли последние две игры, но многие напишут, что наступил конец света. Я понимаю, это эмоции. Но у меня другое мнение.

Сегодняшняя игра по уровню ниже, чем с «Енисеем» и «Акроном». С «КАМАЗом» я не считаю, что играли плохо. Но судят по результату. Проиграли — плохо. Но я не так делаю. Сегодня плохая игра, возможно, потому что у нас была тяжёлая неделя. Команда не собралась должным образом из-за новостей извне. Пенальти в наши ворота, естественно, нам не помог. Я прошу успокоиться, дать нам работать. И посмотрим, где будем» — приводит слова Клотета пресс-служба «Торпедо».