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Спортивный директор «Байера» опроверг слухи о возможном уходе Хаби Алонсо в «Реал»

Спортивный директор «Байера» опроверг слухи о возможном уходе Хаби Алонсо в «Реал»
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Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал слухи о потенциальном уходе главного тренера леверкузенского клуба Хаби Алонсо в мадридский «Реал».

«Он продлил свой контракт не так давно, и сделал это не просто так, а потому что ему известно, что мы строим большой проект. У него очень хорошая команда, очень хороший тренерский штаб и полная поддержка в нашем клубе. Это то, что мотивирует его и нас. И я думаю, это видно по игрокам. Вот почему он продлил свой контракт. Да, ходят слухи, так бывает.

С тренером всё не так, как с игроком. Для наставника важно понимать, что он находится в нужном месте. Для клуба также важно понимать, что тренер подходит для команды. Мы оба взяли конкретные обязательства по этому поводу несколько недель назад. Так что я спокоен», — приводит слова Рольфеса Mundo Deportivo.

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