«Ахмат» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата России «Ахмат» дважды обыграл «Динамо»: в матче первого круга со счётом 2:1, во втором круге — 3:0.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков после девяти матчей. «Ахмат» находится на 10-й строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).