Владимир Кузьмичёв: игра «Локомотива» оставляет желать лучшего. Результаты даются тяжело

Бывший футболист Владимир Кузьмичёв высказался о матче 10-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» (1:0).

«Локомотиву» результаты даются тяжело. Нельзя говорить сейчас, что команда нашла свою игру, сбалансирована во всех линиях и показывает содержательный футбол. В каких-то моментах «Локомотиву» везёт. Но в данный момент везёт тому, кто больше этого заслуживает. Где-то достаточно проявить характер, чтобы заработать очки. Но игра «Локомотива» оставляет желать лучшего.

Юран сказал, что «Локомотив» потерялся на поле? Это эмоциональная оценка Юрана. Сказать, что «Локомотив» доминировал и переиграл «Пари НН», неправильно. Игра была довольно вязкая, где-то «Локомотиву» повезло. Результат на табло. Игра же не продолжается один тайм. Правильные ходы, которые нашёл Галактионов, решили исход встречи. Неправильно говорить, что «Локомотив» играл ярко. Но есть заслуженная и трудовая победа», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.