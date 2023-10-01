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«Крылья Советов» — «Спартак»: Горшков открыл счёт на седьмой минуте

«Крылья Советов» — «Спартак»: Горшков открыл счёт на седьмой минуте
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В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Крылья Советов» выигрывают со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
3 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Горшков – 7'     2:0 Горшков – 26'     3:0 Гарре – 78'    

На седьмой минуте счёт открыл защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков. Ему ассистировал Никита Салтыков.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после девяти матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).

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