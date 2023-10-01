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Ташуев прокомментировал первую победу «Факела» под своим руководством

Ташуев прокомментировал первую победу «Факела» под своим руководством
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Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев поделился впечатлениями от встречи 10-го тура РПЛ с «Сочи». «Факел» одержал победу со счётом 2:0.

«В целом это то, чего я хочу видеть от игроков. В плане давления и агрессии это смотрибельный футбол, заточенный на доминирование и надёжность в обороне. Надо отдать должное ребятам. Во втором тайме не помню, чтобы у «Сочи» были моменты. Сыграли очень надёжно в плане целостности игры. Единственное — реализация. Надо забивать, были хорошие моменты. Но если бы так всё было, мы не были бы на том месте, где сейчас находимся.

Я доволен ребятами, игрой и результатом в том числе. Знаете, когда говорят: «Ещё много работы». Я всегда говорю, если выигрываем, что доволен собой и всеми ребятами. А что работы много, так во всех командах любого уровня. Второй момент, конечно, поддержка болельщиков великолепная. Ощущаю на себе. Сначала было в новинку, а сегодня помогало очень сильно. Надеюсь, доставили им удовольствие», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

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