«Крылья Советов» — «Спартак»: Горшков оформил дубль на 25-й минуте

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В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Крылья Советов» выигрывают со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков оформил дубль. Ранее он отличился на седьмой минуте.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после девяти матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).