«Альмерия» и «Гранада» сыграли сверхрезультативную ничью. Суарес забил три за шесть минут

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Альмерия» и «Гранада». Команды играли на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Матч завершился вничью — 3:3.
В первом тайме «Альмерия» смогла обеспечить себе преимущество в три мяча. Форвард Луис Суарес оформил хет-трик за шесть минут. Первый гол был забит на 41-й минуте, второй на 44-й, а третий на 45+1-й минуте. Стоит отметить, что во всех трёх голах ассистентом выступил бельгиец Ларджи Рамазани. На 66-й минуте «Гранада» получила право пробить 11-метровый удар, который реализовал Брайан Сарагоса. На 70-й минуте второй гол гостей забил защитник Рикард Санчес. Третий гол, подаривший «Гранаде» ничью, забил Мюрто Узуни.
После восьми сыгранных матчей «Альмерия» имеет в своём активе три очка и занимает последнее место в турнирной таблице. «Гранада» набрала пять очков и расположилась на 19-м месте.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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