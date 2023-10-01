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«Гавр» — «Лилль»: гости удвоили преимущество

«Гавр» — «Лилль»: гости удвоили преимущество
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В эти минуты идёт матч 7-го тура французской Лиги 1 между «Гавром» и «Лиллем». Игра проходит на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступает Бастьен Дешепи. Его ассистенты — Брис Парине Ле Теллье и Жюльен Ольбер. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 41-й минуте гол забил игрок «Лилля». Эдон Жегрова с правого фланга ворвался в штрафную, проскочил между двоих соперников и ударил в дальнюю девятку, забив гол.

На 52-й минуте Жегрова накрутил соперника на фланге и выполнил подачу на дальнюю штангу — Кавалейру набежал и в касание отправил мяч под перекладину. Помог и небольшой рикошет от защитника «Гавра».

Франция - Лига 1 . 7-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 2
Лилль
Лилль
0:1 Жегрова – 40'     0:2 Сальмье – 52'    

В последних пяти матчах французского чемпионата «Гавр» одержал две победы, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. В свою очередь, «Лилль» в последних пяти играх Лиги 1 два раза победил, дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

После шести туров «Гавр» набрал девять очков и находится на седьмом месте в чемпионате Франции. После аналогичного количества игр «Лилль» набрал восемь очков и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

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