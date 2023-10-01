Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Председатель «Зенита» Медведев выйдет в стартовом составе «Чисто Питер» в Медиалиге

Председатель «Зенита» Медведев выйдет в стартовом составе «Чисто Питер» в Медиалиге
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев попал в стартовый состав медиаклуба «Чисто Питер» на сегодняшний матч группового этапа Медиалиги с ФК «10». Об этом сообщает телеграм-канал медийной команды из Санкт-Петербурга.

В августе Александру Медведеву исполнилось 68 лет. Футбольный функционер будет играть под 11-м номером и выведет команду с капитанской повязкой.

Стоит отметить, что в основном составе питерцев также появится бывший полузащитник «Баварии» и «Зенита» Анатолий Тимощук.

Напомним, «Зенит» объявил о создании медийной команды «Чисто Питер» в июне 2023 года, её возглавил российский тренер Владислав Радимов.

В июле председатель правления футбольного клуба «Зенит» Медведев стал председателем совета директоров хоккейного СКА. Также он занимает соответствующую должность в баскетбольной команде «Зенит».

Материалы по теме
Эксклюзив
Глава «Зенита» Медведев ответил, готов ли сыграть за «Чисто Питер» в Медиалиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android