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Председатель «Зенита» Медведев выйдет в стартовом составе «Чисто Питер» в Медиалиге

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев попал в стартовый состав медиаклуба «Чисто Питер» на сегодняшний матч группового этапа Медиалиги с ФК «10». Об этом сообщает телеграм-канал медийной команды из Санкт-Петербурга.

В августе Александру Медведеву исполнилось 68 лет. Футбольный функционер будет играть под 11-м номером и выведет команду с капитанской повязкой.

Стоит отметить, что в основном составе питерцев также появится бывший полузащитник «Баварии» и «Зенита» Анатолий Тимощук.

Напомним, «Зенит» объявил о создании медийной команды «Чисто Питер» в июне 2023 года, её возглавил российский тренер Владислав Радимов.

В июле председатель правления футбольного клуба «Зенит» Медведев стал председателем совета директоров хоккейного СКА. Также он занимает соответствующую должность в баскетбольной команде «Зенит».