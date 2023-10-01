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Синицын: думаю, все рады результатам «Краснодара». Хочу, чтобы они взяли золото

Синицын: думаю, все рады результатам «Краснодара». Хочу, чтобы они взяли золото
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

«Думаю, все рады результатам «Краснодара». Не ожидал, что после десятого тура будет всего три ничьих и ни одного поражения. Вчера с «Рубином» после забитого мяча было тревожно. Отдали всю инициативу сопернику, два раза могли пропускать. Тревожность была постоянно. Сложно сказать, как далеко они так пройдут. Пока игра идёт, дай бог, чтобы и дальше шла.

Лучшая команда в своей истории? Тяжело сравнивать, в этом году они лучшие. Были разные составы, у нас было время, когда было два одинаковых сумасшедших состава. На любую позицию минимум по два человека было. Тогда нам чуть не хватило, заняли третье место, хотя могли закончить на втором. Сравнивать я не хотел бы, разные чемпионаты и соперники, всех лихорадит и все теряют очки. Я просто рад за эту команду. Хочу, чтобы в таком режиме они дошли до 30-го тура и взяли золото, будет очень хороший подарок городу», — приводит слова Синицына Metaratings.

После 10 сыгранных туров в активе «Краснодара» 24 очка. Клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

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