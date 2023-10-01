Ташуев: был план «перепахать» «Сочи». Сыграли правильно, в силу своих возможностей

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев рассказал об отличиях матча 10-го тура с «Сочи» (2:0) от предыдущих игр, а также прокомментировал игровые позиции футболистов.

«Чем этот матч отличался от игры с «Рубином»? Мы почти не ошибались. Если ошибались, то только у штрафной соперника. Хотя первые 20 минут встречи были почти идентичными, но результата мы добились. Хотелось бы, конечно, лучше провести концовку первого тайма, но команда только в начале поиска той игры, которую мы хотим видеть. Сегодня был план соперника «перепахать». Сыграли правильно, в силу своих возможностей.

Пенальти изменил ход игры? Это был очень важный гол. Могли забивать пять-шесть мячей в первом тайме, но не смогли. Поэтому пенальти в конце тайма был очень кстати. Мы смогли снять с себя оковы и быть уже более спокойными

Команда пытается играть в короткий пас? Главное — не короткий пас, а принятие правильных решений на поле. Либо пробегать, либо дриблинг, либо игра в одно касание. Важна непредсказуемость. Футбол тогда становится разнообразным, многостилевым.

Руслан Магаль? Его главное качество — это объём скоростной работы. Он у него сумасшедший. Он сегодня был самым опасным игроком. Он, может быть, не сильно ярок и креативен, но сейчас он один из ключевых игроков. Руслан добавляет нам командных действий.

Андрей Мендель долгое время играет центральным защитником, хотя он опорник? Андрей выдал хороший матч на Кубок. Сергей Брызгалов после травмы находится. Игорь Калинин тоже с повреждением. Решили пока оставить всё как было», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».