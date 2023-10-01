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«Ахмат» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ
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В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Михаил Опарин, Мирослав Богосавац, Дарко Тодорович, Ясмин Челикович, Иван Олейников, Бернард Бериша, Антон Швец, Евгений Харин, Светослав Ковачев, Камило, Владимир Ильин.

«Динамо»: Антон Шунин, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Эли Даса, Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамалё, Луис Чавес, Бителло, Константин Тюкавин.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата России грозненский «Ахмат» дважды обыграл «Динамо» со счётом 2:1 и 3:0.
«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков после девяти матчей. «Динамо» находится на седьмой строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).

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