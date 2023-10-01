Дзюба высказался в поддержку футболистки «Локомотива», получившей травму головы

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба поддержал футболистку женской команды красно-зелёных Полину Юкляеву, которая получила травму в матче 21-го тура женской Суперлиги с ЦСКА (1:2).

«Полина Юкляева, привет. Это Артём Дзюба. Хочу поддержать тебя в столь непростой момент. Знаю, что ты получила сильный удар по голове. Мы с тобой здесь братья по несчастью, но я обошёлся мелкими ушибами (указал на синяк на глазу. — Прим. «Чемпионата»).

У меня нет такого опыта, как у того же Марио Фернандеса или Николаса Ломбертса, эти ребята очень много раз получали сотрясение мозга. Я тебе хочу пожелать скорейшего выздоровления. Как брат по несчастью, скорейшего тебе восстановления. Всё будет хорошо.

Надеюсь, что ты уже чувствуешь себя намного лучше. Понятно, что будет голова болеть, сонливость, подташнивать, у меня вчера всё то же самое было, но все ждём с нетерпением, чтобы ты вернулась живая, здоровая и всё у тебя было прекрасно.

Давай, дорогая, возвращайся. Болельщики очень переживают за тебя, мы все переживаем и рады, что ты уже пришла в себя», — сказал Дзюба на видео, опубликованном в телеграм-канале пресс-службой клуба.