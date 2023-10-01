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«Шинник» дома уступил «Тюмени», пропустив на пятой добавленной минуте

«Шинник» дома уступил «Тюмени», пропустив на пятой добавленной минуте
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В матче 12-го тура Мелбет Первой лиги футбольный клуб «Шинник» (Ярославль) уступил на своём поле «Тюмени».

Гости открыли счёт на 18-й минуте, отличился Илья Порохов. Хозяева смогли отквитать пропущенный мяч ещё до перерыва. На 32-й минуте забитым мячом отметился Игорь Андреев. Ничейный счёт держался до пятой добавленной минуту, когда вышедший за несколько минут до этого на замену вместо Евгения Татаринова Антон Кобялко установил окончательный счёт встречи, 2:1 в пользу гостей из Тюмени.

Таким образом, «Тюмень» прервала безвыигрышную серию из четырёх матчей и обошла «Шинник» в турнирной таблице, занимая третье место. Оказавшиеся на четвёртом месте ярославцы потерпели пятое поражение в сезоне. Это больше всех в лидирующем квартете, из которого по итогам 12-го тура футболистов «Шинника» могут потеснить несколько команд.

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