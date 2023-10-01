«Крылья Советов» — «Спартак»: самарцы забили третий гол
Поделиться
В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Крылья Советов» выигрывают со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
3 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Горшков – 7' 2:0 Горшков – 26' 3:0 Гарре – 78'
На 78-й минуте Бенхамин Гарре отправил третий мяч в сетку ворот «Спартака».
«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после девяти матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).
Комментарии
- 1 октября 2023
-
18:16
-
18:11
-
18:07
-
18:03
-
18:02
-
17:58
-
17:49
-
17:45
-
17:41
-
17:39
-
17:28
-
17:26
-
17:14
-
17:12
-
16:59
-
16:53
-
16:47
-
16:43
-
16:41
-
16:40
-
16:39
-
16:21
-
16:20
-
16:15
-
16:08
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:46
-
15:38
-
15:30
-
15:16
-
15:10
Партнерский контент