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Гендир «Балтики»: игроки намерены в конце сезона бороться за позиции в середине таблицы

Гендир «Балтики»: игроки намерены в конце сезона бороться за позиции в середине таблицы
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин заявил, что футболисты калининградской команды стараются побеждать в каждом матче и намерены в конце сезона бороться за позиции в середине таблицы МИР РПЛ.

«Как бы это банально ни звучало, но сейчас целью является победа в каждом матче, для нас важно набирать очки. Само собой, мы хотим остаться в РПЛ по итогам сезона. Но мы всё-таки хотим закончить выше, не хотим бороться за место в Премьер-Лиге в конце сезона, хотим бороться за середину таблицы. Пока это ещё реально. Наш губернатор заявлял цель перед сезоном, что нужно 10-е место. Мы продолжаем двигаться в этом направлении», — приводит слова Волженкина ТАСС.

На данный момент «Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в 10 матчах.

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