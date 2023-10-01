Ахметов признался, что мечтает о чемпионстве в РПЛ в этом сезоне

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов заявил, что мечтает о чемпионстве команды в сезоне-2023/2024.

«Конечно, я мечтаю о чемпионстве «Краснодара» в этом сезоне, каждый мечтает быть первым. Мы двигаемся от матча к матчу, рано ещё говорить о первом месте. Мы хотим выигрывать в каждом матче, и ближе к концу чемпионата мы сможем подумать, что нам это по силам», — приводит слова Ахметова «РИА Новости».

В субботу «Краснодар» победил на выезде казанский «Рубин» (2:0) в 10-м туре МИР Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Ивича остаётся единственной в лиге без поражений в текущем сезоне. Клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав 24 очка.

Ахметов в этом сезоне поучаствовал в 12 играх во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну голевую передачу.