«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Крылья Советов» одержали победу — 4:0.
В первом тайме самарцы обеспечили себе комфортное преимущество. Дубль оформил защитник Юрий Горшков. Во второй половине встречи, на 78-й минуте, аргентинский форвард «Крыльев» Бенхамин Гарре отправил в сетку ворот Александра Максименко третий мяч. На 90-й минуте игры бывший игрок «Спартака» Владислав Шитов забил четвёртый гол и установил на табло итоговый результат.
После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.
- 1 октября 2023
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