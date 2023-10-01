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Нужно ли «Спартаку» уволить Абаскаля после поражения от «Крыльев Советов»?

Нужно ли «Спартаку» уволить Абаскаля после поражения от «Крыльев Советов»?
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Московский «Спартак» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:4 в матче 10-го тура чемпионата России. Предлагаем пройти опрос: нужно ли красно-белым сменить главного тренера?

В первом тайме самарцы обеспечили себе комфортное преимущество. Дубль оформил защитник Юрий Горшков. Во второй половине встречи, на 78-й минуте, аргентинский форвард «Крыльев» Бенхамин Гарре отправил в сетку ворот Александра Максименко третий мяч. На 90-й минуте игры бывший игрок «Спартака» Владислав Шитов забил четвёртый гол и установил на табло итоговый результат.

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.

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