Воробьёв — о победе в матче с «Зенитом»: что сейчас скажут диванные эксперты?

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв после победы в матче с «Зенитом» (3:1) поделился впечатлением от игры и обратился к хейтерам, назвав их диванными экспертами.

«Все безумно счастливы. Можно сказать, что мы пишем для клуба целую историю. Считаю, что за 8:0 в прошлом сезоне вполне поквитались. Начинаем отношения с «Зенитом» с чистого листа. Все говорят про особые взаимоотношения. Нет ничего такого. Каждый преследует свои отношения. Диванные эксперты, которые пишут, что будут сливать игру и дарить петербуржцам три очка – что они сейчас будут говорить?» — приводит слова Воробьёва «Комсомольская правда».

На данный момент оренбуржцы занимают 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 11 очков. А «Зенит» располагается на четвёртом месте с 17 очками.