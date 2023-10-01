«Черноморец» и «Волгарь» не выявили победителя в матче 12-го тура Первой лиги

В Новороссийске на стадионе «Центральный» завершился матч 12-го тура Мелбет Первой лиги. Местный «Черноморец» принимал аутсайдера турнира «Волгарь» из Астрахани. Матч завершился с ничейным счётом 1:1.

Оба мяча были забиты по ходу первого тайма встречи. Уже на восьмой минуте защитник новороссийской команды Иван Маклаков открыл счёт и хозяева повели. В концовке первого тайма, на 43-й минуте защитник «Волгаря» Егор Прошкин сделал счёт встречи равным. Этот результат продержался до финального свистка.

Благодаря ничьей «Черноморец» покинул зону вылета и занимает 14-ю строчку, имея в активе 14 очков. «Волгарь» с шестью очками занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, на счету команды из Астрахани шесть очков. «Волгарь» остаётся единственным клубом Первой лиги, не одержавшим в розыгрыше ни одной победы.