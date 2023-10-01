Ещенко: кто виноват в разгроме от «Крыльев»? Тренер не выходит на поле, играют футболисты

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко сказал, кто виноват в поражении от «Крыльев Советов» в матче 10-го тура МИР РПЛ (0:4).

«Я не смотрел матч в Самаре, знаю только финальный счёт. Если честно, я очень удивлён этим результатом. Кто виноват в разгроме? Сложно сказать, для этого нужно находиться внутри команды. Но тренер же не выходит на поле, играют футболисты. После таких крупных поражений всегда нужно выигрывать. Иначе никак нельзя», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

На данный момент после десяти туров Российской Премьер-Лиги красно-белая команда располагается на шестой строчке с 16 очками. А самарцы находятся на втором месте с 21 очком. Лидером чемпионата остаётся «Краснодар», у которого в активе 24 очка.