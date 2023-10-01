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Поражение от «Крыльев» стало для «Спартака» самым крупным за два года

Поражение от «Крыльев» стало для «Спартака» самым крупным за два года
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Поражение «Спартака» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги от самарских «Крыльев Советов» со счётом 0:4 стало самым крупным с момента разгрома 1:7 от санкт-петербургского «Зенита» два года назад. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Всего московский «Спартак» 11 раз проигрывал с разницей в четыре мяча и больше в чемпионате России.

В составе самарцев дубль оформил защитник Юрий Горшков, по голу забили нападающие Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.

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