Поражение от «Крыльев» стало для «Спартака» самым крупным за два года

Поражение «Спартака» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги от самарских «Крыльев Советов» со счётом 0:4 стало самым крупным с момента разгрома 1:7 от санкт-петербургского «Зенита» два года назад. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Всего московский «Спартак» 11 раз проигрывал с разницей в четыре мяча и больше в чемпионате России.

В составе самарцев дубль оформил защитник Юрий Горшков, по голу забили нападающие Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.