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«Крылья Советов» обыграли «Спартак» третий раз подряд после девяти поражений кряду

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» третий раз подряд после девяти поражений кряду
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В матче 10-го тура МИР Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» разгромно переиграли московский «Спартак» со счётом 4:0. Дублем отметился Юрий Горшков, по одному забитому мячу на счету Бенхамина Гарре и Владислава Шитова.

Эта победа стала для «Крыльев» третьей подряд. Ранее они обыграли «Спартак» в заключительном матче Премьер-Лиги прошлого сезона со счётом 1:0 и в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 2:1. До этого существовала победная серия «Спартака», продолжавшаяся девять матчей. Таким образом, самарские футболисты переломили тенденцию и упрочили свою серию.

Всего между командами было проведено 59 игр. 42 из них завершились победой футболистов «Спартака», в восьми победу одерживали «Крылья Советов», ещё в девяти встречах была зафиксирована ничья.

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