Защитник «Спартака» Хлусевич: что с коленом? Пока не знаю

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о своём повреждении после матча с «Крыльями Советов», где красно-белые проиграли со счётом 0:4.

«Что с коленом? Пока не знаю», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Хлусевич был заменён на 82-й минуте после полученного повреждения, его сменил Руслан Литвинов.

Защитник присоединился к «Спартаку» зимой 2022 года за € 3 млн. В этом сезоне Хлусевич принял участие в десяти играх во всех турнирах, где отметился двумя голами и одной результативной передачей.

На данный момент после десяти туров Российской Премьер-Лиги красно-белая команда располагается на шестой строчке с 16 очками. А самарцы находятся на втором месте с 21 очком. Лидером чемпионата остаётся «Краснодар», у которого в активе 24 очка.