Абаскаль: поражение от «Крыльев» неожиданное. Когда падаешь, нужно вставать и идти дальше

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение красно-белых в матче 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:4).

«Совсем скоро у нас новый матч, уже через три дня. Нам необходимо показать правильную реакцию. Сегодня у нас не получилось сделать то, что мы задумывали. Это поражение стало неожиданным. Нужно отдать должное сопернику. У них сегодня получалось абсолютно всё. Все моменты, которые у них были, они реализовали. Так бывает в футболе. Когда ты падаешь, нужно вставать и идти дальше! Сейчас нужна правильная реакция», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.