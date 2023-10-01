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Абаскаль: каждый в «Спартаке» бьётся за майку. Сегодня не получилось — идём дальше

Абаскаль: каждый в «Спартаке» бьётся за майку. Сегодня не получилось — идём дальше
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения от «Крыльев Советов» (0:4) заявил, что все футболисты команды бьются за красно-белую футболку, но сегодня не получилось.

«Мы не можем делать больший акцент на Кубок или чемпионат. Мы стараемся биться в каждом матче и добывать результат. У нас был определённый план на игру — сегодня не получилось. Все мы бьёмся за «Спартак». Каждый, кто надевает эту майку, бьётся за цвета. Иногда получается, иногда — нет. Все профессионалы, и мы идём дальше», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент после десяти туров Российской Премьер-Лиги красно-белая команда располагается на шестой строчке с 16 очками. А самарцы находятся на втором месте с 21 очком. Лидером чемпионата остаётся «Краснодар», у которого в активе 24 очка.

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