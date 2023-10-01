Гильермо Абаскаль объяснил замену Квинси Промеса в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал замену нидерландского форварда Квинси Промеса в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (0:4).

«У Хлусевича была травма, именно поэтому его и поменяли. По поводу Промеса — нам нужно было усиливать игру в атаке, поэтому мы сделали эту замену», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

31-летний Промес был заменён на 60-й минуте встречи, вместо него на поле появился Антон Зиньковский.

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.