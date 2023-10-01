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Абаскаль назвал матч «Спартака» с «Крыльями Советов» худшим под его руководством

Абаскаль назвал матч «Спартака» с «Крыльями Советов» худшим под его руководством
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (0:4).

«Можно ли назвать этот матч худшим при моём руководстве? Если мы говорим о финальном счёте — однозначно да! Касаемо игры, сегодня были определённые положительные моменты. Соперник нас наказал, реализовав все свои голевые моменты. Нужна правильная реакция на такое поражение. Сейчас время не говорить, а действовать», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В составе самарцев дубль оформил защитник Юрий Горшков, по голу забили нападающие Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.

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