Гильермо Абаскаль ответил, как «Спартак» будет играть без Соболева в матче с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения от «Крыльев Советов» высказался о том, как будет играть его команда в матче с ЦСКА без нападающего Александра Соболева, который пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек.

«Как без Соболева будет играть команда в матче с ЦСКА? Мы подготовимся к этому матчу. Будем рассчитывать на тех, кто у нас есть. У нас есть футболисты, которые смогут сыграть в нападении. Будет определённая гибкость, с помощью которой мы сможем проникать в финальную треть», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент после десяти туров Российской Премьер-Лиги красно-белая команда располагается на шестой строчке с 16 очками. А самарцы находятся на втором месте с 21 очком. Лидером чемпионата остаётся «Краснодар», у которого в активе 24 очка.