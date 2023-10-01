Ахметов сравнил уровень футбола в России и Европе

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов заявил, что игроки могут развиваться в МИР Российской Премьер-Лиге, но быстрее это происходит в европейских чемпионатах.

«Ну, конечно, когда ты играешь в более сильной лиге, ты прогрессируешь, тянешься к тому уровню, это логично. Но я скажу, что и здесь возможно прогрессировать в каждом матче, выдавать максимум на тренировках. Думаю, там это легче и быстрее.

Конечно, хотелось бы попробовать свои силы в сильных лигах, но задача сейчас здесь закрепиться и проявлять себя дальше», — приводит слова Ахметова «РИА Новости».

На данный момент команда Владимира Ивича остаётся единственной в лиге без поражений в текущем сезоне. Клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав 24 очка.

Ахметов в этом сезоне поучаствовал в 12 играх во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну голевую передачу.