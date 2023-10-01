Джикия: самое главное — делать выводы из поражений. Прошло 10 туров

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4) сказал, что нужно сделать правильный вывод и анализ.

«На горячую не хочется делать выводов. Понятно, что мы всё разберём. Из этого нужно будет сделать правильный вывод и анализ.

Это объяснимо, что в раздевалке плохое настроение, потому что болезненное поражение. Это сказывается на настроении и на всём.

«Крылья» выиграли и затмили разговоры, что «Спартак» вернулся? Эти разговоры будут всегда вокруг «Спартака». Вы прекрасно это знаете. Не совсем надо обращать внимание на это. Надо понимать факт, что сезон длинный. Прошло только десять игр. Бывают хорошие отрезки, а бывают болезненные поражения. Самое главное — делать правильный вывод», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.