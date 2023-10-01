Джикия: Александр Соболев знал, что может пропустить матч с ЦСКА

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о жёлтой карточке форварда красно-белых Александра Соболева, полученной в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (0:4).

«Подсказывали ли Соболеву по поводу жёлтой карточки? У нас есть административный штаб, который напоминает ребятам, когда накапливается три карточки. Конечно же, Саша знал, что может пропустить матч с ЦСКА. Эпизод не видел, не могу ничего сказать об этом конкретно», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Из-за предупреждения, полученного на 80-й минуте матча с «Крыльями Советов», нападающий «Спартака» Александр Соболев пропустит домашнее дерби с ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ.