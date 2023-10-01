Гарре: «Крылья Советов» провели шикарную работу и заслуженно победили «Спартак»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал победу в матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:0).

«Мы провели шикарную работу и заслуженно победили. Теперь нужно отдохнуть и подготовиться к следующим матчам.

Что касается возвращения после травмы, в такой ситуации ты работаешь максимально для того, чтобы вернуться и снова помогать своей команде. Естественно, сегодняшний гол вызвал у меня огромное количество эмоций. Меня беспокоил как раз правый голеностоп. Сегодня я забил именно правой ногой и был безумно счастлив этому», — передаёт слова Гарре корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В составе самарцев дубль оформил защитник Юрий Горшков, по голу забили нападающие Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.