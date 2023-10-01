Форвард «Крыльев» Гарре: думаю, сегодня один из лучших футбольных дней в жизни

Форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре после победы в матче со «Спартаком» (4:0) заявил, что сегодня один из лучших футбольных дней в жизни.

«Думаю, что сегодня один из лучших футбольных дней в жизни. Команда очень хорошо играет, знает, во что она играет, это важно. Не хотел бы повторяться, но надо продолжать соответствовать своему уровню», — передаёт слова Гарре корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Гарре присоединился к самарской команде зимой 2023 года за € 1,7 млн из «Расинга». В этом сезоне аргентинец принял участие в десяти матчах во всех турнирах, где отметился четырьмя мячами и двумя голевыми передачами.

На данный момент после десяти туров Российской Премьер-Лиги красно-белая команда располагается на шестой строчке с 16 очками. А самарцы находятся на втором месте с 21 очком. Лидером чемпионата остаётся «Краснодар», у которого в активе 24 очка.