Гарре: «Крыльям» не нужно уплывать в облака, а стоять ногами на земле

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре после победы в матче 10-го тура РПЛ над «Спартаком» (4:0) прокомментировал текущее положение самарцев в турнирной таблице.

«Думаю, мы можем воевать в каждом матче как сегодня. Мы чувствуем себя хорошо, в команде хорошее взаимопонимание. Мы будем работать над всем, чем можно, чтобы соответствовать этому уровню.

Наше место в таблице — это реальность. Думаю, мы находимся на этом месте, потому что заслужили. Не нужно уплывать в облака, а надо продолжать работать.

Сейчас нужно стоять на своих ногах на земле. Впереди нас ждёт огромное количество игр. Самое плохое, что может быть, если мы чрезмерно поверим в себя. Нужно думать исключительно по поводу следующей игры», — передаёт слова Гарре корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.