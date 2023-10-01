Гарре: «Спартак» — любимый соперник «Крыльев»? Мы всегда хотим побеждать большие команды

Форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре после победы в матче со «Спартаком» (4:0) заявил, что самарцы всегда хотят побеждать большие команды.

«Спартак» — любимый соперник «Крыльев»? Мы всегда хотим играть и побеждать большие команды. Сегодня на стадионе было много болельщиков. Мы очень хорошо чувствовали себя в такой шикарной атмосфере. Нужно продолжать играть в том же духе и не сбавлять обороты», — передаёт слова Гарре корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент после десяти туров Российской Премьер-Лиги красно-белая команда располагается на шестой строчке с 16 очками. А самарцы находятся на втором месте с 21 очком. Лидером чемпионата остаётся «Краснодар», у которого в активе 24 очка.