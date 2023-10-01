Форвард «Крыльев» Шитов: хотелось отпраздновать гол, но уважение к «Спартаку» важнее

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал победу самарцев над красно-белыми в 10-м туре МИР РПЛ (4:0) и объяснил, почему не стал праздновать свой забитый мяч.

«За счёт чего получился такой потрясающий матч? Наверное, за счёт настроя, пытались не уступать в единоборствах, в большинстве это получилось. Мы были готовы перетерпеть, нас устраивало, что «Спартак» начнёт мощно. Перетерпели – и игра стала складываться по-другому.

Сразу решил, что не буду праздновать гол? Да, уже давно. Хотелось, но уважение к клубу, который дал мне путь, важнее. Как оказался один перед пустыми воротами? Видел, что Максименко и Бабич не договорились, кто будет играть, получилось выскочить к воротам с мячом», – приводит слова Шитова Metaratings.