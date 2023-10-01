Форвард «Спартака» Промес не забивает в семи матчах РПЛ подряд

Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не забивает в семи матчах Российской Премьер-Лиги подряд. Это повторение его худшей сухой серии в чемпионате России, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Сегодня, 1 октября, Промес был заменён на 60-й минуте матча 10-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (0:4). Эта замена стала самой ранней в РПЛ без учёта замен из-за травм.

В составе самарцев дубль оформил защитник Юрий Горшков, по голу забили нападающие Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.