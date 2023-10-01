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Корниленко — о баннерах «Спартака» «красно-белая Самара»: город навсегда зелёно-бело-синий

Корниленко — о баннерах «Спартака» «красно-белая Самара»: город навсегда зелёно-бело-синий
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко после разгромной победы над «Спартаком» (4:0) в матче 10-го тура РПЛ подвёл итоги встречи и рассказал, как отнёсся к появлению в Самаре баннеров «Спартака».

«Знали, что будет непростая игра. «Спартак» – непростой соперник, который всегда ставит максимальные цели, но тренерский штаб хорошо подготовился, все ребята полностью выполнили установку. Вдвойне приятно, что пришло столько болельщиков, что мы сыграли «на ноль», что это был «Спартак».

Мы крепко стоим на ногах и понимаем, что впереди у нас сложный утренний матч на Кубок, а потом тяжёлый матч с «Пари НН».

Для меня тоже дико было видеть баннеры «красно-белая Самара». Хочу сказать болельщикам, что Самара навсегда зелёно-бело-синяя. Это было, есть и будет!» — приводит слова Корниленко Metaratings.

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