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Титов заявил, что «Спартак» не заслужил разгрома от «Крыльев Советов»

Титов заявил, что «Спартак» не заслужил разгрома от «Крыльев Советов»
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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов заявил, что красно-белые в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (0:4) не заслужили разгромного поражения.

«Первое, что надо отметить, — это настрой самарцев. Для них это матч жизни, чтобы показать всем, что они находятся в лидирующей двойке после этого матча. Давно мы не видели столько болельщиков на матче чемпионата. Игорь Осинькин переиграл Гильермо Абаскаля однозначно по всем статьям. Так мало моментов у «Спартака», мне кажется, ещё не было ни в одном матче. Первые шесть-семь минут, когда играли в штрафной самарцев, мне казалось, что должны забить и игра пойдёт. То, чем славится Самара, — все маленькие, быстрые. Ничего нового они не предложили — были моменты, они забивали. Команда была по-хорошему настроена. Самара грамотно оборонялась, здесь тренерский штаб очень хорошо поработал. Заслуживает ли «Спартак» такого результата? Мне кажется, нет. Могли бы и забивать пораньше, ошибаться меньше, здесь ещё вопрос к лидерам. Когда в таких матчах нужны лидеры — я даже не буду называть фамилии, — они выпадают. Для меня стало шоком, как и для комментаторов, что поменяли Квинси Промеса. По матчу в целом Самара была сильнее и желала больше победы. «Крылья Советов» очень симпатичны с первого тура.

Прекрасно выглядел Пруцев — парень играл в Самаре, а мы знаем, что бывшие футболисты команд играют потрясающе, поэтому здесь надо было выпускать и Пруцева, и Зиньковского с первых минут. Соболеву нет замены, он играет практически все матчи чемпионата. Вопрос — кто будет играть с ЦСКА? Здесь надо будет либо менять схему, либо выпускать Мелёшина. По составу есть вопросы. Мне непонятно, почему в «Спартаке» выпадают из игры три-четыре футболиста — априори это невозможно. Два футболиста — я допускаю, но, когда три-четыре, здесь уже рассчитывать на что-то большее, чем ничья, не приходится», — приводит слова Титова «РИА Новости».

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