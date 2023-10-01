Агент рассказал о восстановлении защитника ЦСКА Дивеева

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о процессе восстановления футболиста.

«Восстановление на стадии, соответствующей данному сроку. К беговой работе ещё не приступал, по срокам лучше спросить у докторов. В тренажёрном зале начал работать, выполняет нагрузки, не связанные с областью операции. Про опережение сроков восстановления пока нет смысла говорить», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

Напомним, 24-летний центральный защитник получил травму в матче с «Зенитом» за Суперкубок России минувшим летом. В сезоне-2022/2023 Дивеев принял участие в 20 матчах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.