Кечинов: Абаскаль нервничает. «Спартак» с ним не идёт в верном направлении

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем команда не идёт в верном направлении.

«Последние две игры «Спартака» внушали какой-то оптимизм, что в обороне наступил порядок. Но сегодня мы снова увидели бардак: очень слабая игра в обороне, не выручил вратарь, ничего толкового не создали впереди. Провальная игра «Спартака».

Абаскаль не владеет ситуацией? Он нервничает. Это видно по всем его действиям. Он не может определиться с составом: то он одного выдёргивает, то другого, то третьего. В прошлой игре здорово сыграл Пруцев — сегодня Абаскаль его не ставит. Всё это говорит о том, что тренер не уверен и постоянно дёргается. Это чувствует команда. Сегодня это было очень показательно.

Не знаю, давать ли ещё время Абаскалю. В любом случае нужно дождаться конца первого круга, а затем давать оценку работе и делать выводы. Но для себя руководство уже что-то решает, потому что Абаскаль работает долгое время, а движения в нужном направлении мы не видим.

Я не могу сказать, что «Спартак» с Абаскалем идёт в нужном направлении. Я не сторонник того, что нужно срочно менять тренера. Мы уже видели неоднократно, что ни к чему хорошему это не приводит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.