«Аталанта» Миранчука сыграла нулевую ничью с «Ювентусом»

Сегодня, 1 октября, «Аталанта» сыграла вничью с туринским «Ювентусом» в домашнем матче 7-го тура итальянской Серии А. Матч проходил на «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Главным судьёй матча был Даниэле Киффи. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Напомним, за «Аталанту» играет Алексей Миранчук, который провёл весь матч на скамейке запасных. В этом сезоне россиянин принял участие за итальянскую команду в трёх матчах, где суммарно провёл на поле 58 минут и результативными действиями не отметился. Прошлый сезон Миранчук проводил в «Торино», где за 31 игру во всех турнирах отметился четырьмя мячами и шестью голевыми передачами.
На данный момент «Аталанта» после семи туров Серии А располагается на пятой строчке с 13 очками. А туринцы находятся на четвёртом месте с 14 очками.
- 1 октября 2023
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