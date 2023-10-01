Российская Премьер-Лига: результаты матчей 10-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 1 октября, матчем «Ахмат» — «Динамо» завершился 10-й тур Российской Премьер-Лиги.

Результаты матчей 10-го тура чемпионата России:

«Ростов» — «Урал» — 2:2;

«Оренбург» — «Зенит» — 3:1;

«Локомотив» — «Пари НН» — 1:0;

«Рубин» — «Краснодар» — 0:2;

ЦСКА — «Балтика» — 1:0;

«Факел» — «Сочи» — 2:0;

«Крылья Советов» — «Спартак» — 4:0;

«Ахмат» — «Динамо» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата России после десяти туров возглавляет «Краснодар», набравший 24 очка. Второе место занимают самарские «Крылья Советов» (21), третье — московский «Локомотив» (18). На четвёртой строчке находится санкт-петербургский «Зенит» (17). Пятёрку замыкает «Спартак» (16). В зоне вылета располагаются «Сочи» (6) и калининградская «Балтика» (7).