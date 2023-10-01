Российская Премьер-Лига: результаты матчей 10-го тура и турнирная таблица
Сегодня, 1 октября, матчем «Ахмат» — «Динамо» завершился 10-й тур Российской Премьер-Лиги.
Результаты матчей 10-го тура чемпионата России:
«Ростов» — «Урал» — 2:2;
«Оренбург» — «Зенит» — 3:1;
«Локомотив» — «Пари НН» — 1:0;
«Рубин» — «Краснодар» — 0:2;
ЦСКА — «Балтика» — 1:0;
«Факел» — «Сочи» — 2:0;
«Крылья Советов» — «Спартак» — 4:0;
«Ахмат» — «Динамо» — 1:1.
Турнирную таблицу чемпионата России после десяти туров возглавляет «Краснодар», набравший 24 очка. Второе место занимают самарские «Крылья Советов» (21), третье — московский «Локомотив» (18). На четвёртой строчке находится санкт-петербургский «Зенит» (17). Пятёрку замыкает «Спартак» (16). В зоне вылета располагаются «Сочи» (6) и калининградская «Балтика» (7).
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