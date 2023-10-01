Червиченко: все кричали, что Абаскаль — панацея, «Спартак» — чемпион. Всё меняется

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что в красно-белой команде всё быстро меняется.

«Что делать с Абаскалем? Не знаю я, что с ним делать. Если задумываться о том, что ему пора в Испанию, надо чётко понимать, что вы нашли тренера лучше или понятнее. Хотя ещё три месяца назад все кричали, что Абаскаль — панацея от всего, а «Спартак» — чемпион. Видите, как всё быстро меняется. На мой взгляд, дёргаться не надо, но задуматься стоит. Но задумываться надо по примеру того же «Краснодара». Думали, перебирали, нашли Ивича — команда идёт на первом месте с отрывом.

В «Спартаке» не всё хорошо с атмосферой и в рабочем процессе. Посмотрите: Зиньковский раньше и Зиньковский сейчас. Вам не кажется, что человек деградирует? Так происходит с четырьмя из пяти потенциально хороших молодых футболистов. Может, это тенденция? А если это так, то, может, надо сделать анализ и выводы? Где все эти молодые звёзды, пришедшие из тех же «Крыльев»? Они играли там так же ярко, как и сегодняшние, которые вынесли «Спартак». Ведь они сейчас в «Спартаке» — где их игра? Кто это всё уничтожил? Тяжело, зато честно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.