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Агент: не сомневаемся, Зайнутдинов своё игровое время получит

Агент: не сомневаемся, Зайнутдинов своё игровое время получит
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Футбольный агент Евгений Новиков рассказал, как полузащитник Бактиёр Зайнутдинов осваивается в «Бешикташе». Он не сомневается, что игрока не обделят игровым временем.

«Всё хорошо, другой чемпионат, другой язык — на всё это нужно время. Своё игровое время Зайнутдинов получит, мы не сомневаемся. Сегодня (против «Коньяспора») он играет с первых минут», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

25-летний полузащитник Бактиёр Зайнутдинов отличился сразу же после перехода из ЦСКА в «Бешикташ» — он забил победный гол в квалификации Лиги конференций в ворота киевского «Динамо» (3:2). Однако затем получал не так много игровой практики, выходя на замену.

В нынешнем сезоне Бактиёр Зайнутдинов провёл семь матчей в составе «Бешикташа», забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 6,5 млн.

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