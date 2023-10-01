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Игрок «Ахмата» Харин — о матче с «Динамо»: думаю, справедливо сыграли вничью

Игрок «Ахмата» Харин — о матче с «Динамо»: думаю, справедливо сыграли вничью
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Игрок грозненского «Ахмата» Евгений Харин прокомментировал матч 10-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Была обоюдоострая игра, команды отдали очень много сил, поэтому сыграли вничью. Могли в конце дожать и забить гол. Насколько непривычно было играть справа в обороне? Было непривычно и тяжело, но, скажем, есть куда расти.

Когда принял решение отдать передачу Ковачеву? Вообще, я его видел, когда убирал мяч под себя. Хотел сыграть с ним в стенку, но он принял другое решение. Главное, что забил гол. Насколько сегодня было важно победить? Всегда важно побеждать. Думаю, что справедливо сыграли вничью. В конце был шикарный момент. К сожалению, мы его не забили», — сказал Харин в эфире «Матч ТВ».

После десяти сыгранных туров чемпионата России «Ахмат» располагается на 10-м месте с 12 очками. «Динамо» находится на шестой строчке с 16 очками. Единоличным лидером в чемпионате является «Краснодар», у которого 24 очка.

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