«Атлетико М» — «Кадис»: стартовые составы команд на матч 8-го тура Ла Лиги

В матче 8-го тура испанской Ла Лиги встретятся мадридский «Атлетико» и «Кадис». Команды будут играть на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Атлетико М»: Ян Облак, Марио Эрмосо, Науэль Молина, Сесар Аспиликуэта, Аксель Витсель, Маркос Льоренте, Коке, Сауль Ньигес, Родриго Рикельме, Антуан Гризманн, Анхель Корреа.

«Кадис»: Херемьяс Ледесма, Хосеба Сальдуа, Хорхе Мере, Фали Хименес, Хавьер Эрнандес, Лукас Пирес, Рубен Алькарас, Роминиг Куаме, Кристофер Рамос, Рубен Собрино, Рохер Марти.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В прошлом сезоне «Кадис» в первом круге на своём поле выиграл со счётом 3:2, а во втором круге «Атлетико М» выиграл дома (5:1).